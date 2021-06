Piknik charytatywny w Golubiu-Dobrzyniu - na wsparcie Lenki i Adriana. Zobaczcie zdjęcia z imprezy

Zebrano 11 330,45 zł dla Lenki z Obrowa oraz Adriana Kubackiego z Golubia-Dobrzynia.

Mimo szczytnego celu, zdarzył się negatywny komentarz z Klubu GOL ŻEROMA, który zarzucił organizatorom, że nie zaprosili ich na "ich własne boisko", że Dominika Piotrowska to "Materiał na Burmistrza jak nic"...

- Event był inicjatywą oddolną. My tylko daliśmy przestrzeń. Każdy mógł się do inicjatywy przyłączyć, każde środowisko, klub, artysta, stowarzyszenie. Wiem, że mamy ogromny potencjał w ludziach, którzy chętnie dają co mogą, żeby się jednoczyć, bardzo angażują się w pomoc innym. Ktoś zrobił wypieki, ktoś rozsady roślin, ktoś rękodzieło, inni udostępnili swoje zbiory, pokazali pasję. Nasze miasto, mieszkańcy kolejny raz udowodnili, że mogą wykonać własną pracę na rzecz miasta i innych. Wielokrotnie informowaliśmy i zapraszaliśmy wszystkich do dołączenia się do naszej inicjatywy- mówi Dominika Piotrowska.