Złote i Żelazne Gody w Golubiu-Dobrzyniu. Te pary otrzymały medale od prezydenta RP - zdjęcia

50-lecie małżeństwa świętowali: Adam i Weronika Dec, Danuta i Waldemar Karpińscy, Jerzy i Halina Kołodziejscy, Zbigniew i Agnieszka Malinowscy, Lech i Bogusława Różalscy, Marek i Janina Rygielscy, Jan i Halina Skibińscy, Bronisław i Aniela Trybuła, Marian i Barbara Wojciechowscy, Wojciech i Mirosława Wykner oraz Jan i Wanda Rębacz, którzy z przyczyn osobistych nie mogli uczestniczyć w uroczystym wręczeniu medali w "Kaprysie". Medal trafił też do Ludwika i Heleny Parnowskich, którzy obchodzili żelazne gody, czyli 65. rocznicę ślubu.

Podczas uroczystości nie zabrakło toastu za zdrowie i szczęście jubilatów. Były też pamiątkowe fotografie oraz występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Wesoła Harmonia”. Jubilaci i ich goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Była okazja do rozmów, wspomnień i wzruszeń.

- Zapraszamy pary małżeńskie, które w 2024 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu. Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkańcom miasta Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci oraz członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów – zachęca magistrat.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (I piętro, pokój nr 39) lub wysyłając pismo pocztą (na adres: Urząd Stanu Cywilnego, Plac 1000-lecia 25z, 87-400 Golub-Dobrzyń). Należy podać imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Golubiu-Dobrzyniu, datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego oraz dane kontaktowe. Urząd Miasta przekazuje dane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sporządzenia przez wojewodę wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta RP.