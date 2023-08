Piłkarski weekend na Kujawach i Pomorzu. Wydarzeniem będą derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń

Najważniejsze wydarzenie nie tylko weekendu, ale także całej rundy będzie miało miejsce w Bydgoszczy gdzie miejscowy Zawisza podejmie Elanę Toruń. To najbardziej prestiżowy piłkarski pojedynek w regionie, który mobilizuje sympatyków obu klubów.

Tym razem na stadionie przy ul. Gdańskiej będzie mogło zasiąść maksymalnie pięć tysięcy kibiców, w tym 800 zwolenników Elany. Bilety będą dostępne w kasach przy stadionie w piątek (godz. 17.30 - 19.30) i w sobotę od godz. 17.

Dla tych, którzy nie będą mogli zjawić się na trybunach bydgoski klub przygotował możliwość wykupienia dostępu do transmisji w internecie. Szczegóły na stronie internetowej https://zawiszabydgoszcz.ppv-stream.tv/. Dostęp do meczu kosztuje 20 zł. Tyle co wejściówka na stadion.

Piłkarze obu ekip przystąpią do meczu w świetnych nastrojach. Bydgoszczanie na inaugurację rozbili na wyjeździe Wikęd Luzino 7:1, a torunianie pokonali na swoim stadionie Błękitnych Stargard 3:0.