Piłkarskie transmisje TV 01.05.2021. Polski klasyk i polski mecz w Anglii

W lidze angielskiej dojdzie do spotkania Polaków. Brighton & Hove Albion, w którym coraz śmielej poczyna sobie Jakub Moder zmierzy się z Leeds, w którym występuje Mateusz Klich. Który z reprezentantów Polski będzie się cieszył z wyniku.

Z kolei wieczorem polecamy półfinał Pucharu Niemiec, w którym Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie podejmie drugoligowy Holstein Kiel. Dortmundczycy są zdecydowanym faworytem do awansu. Dla nich to ostatnia szansa, by zachować szansę na jakiekolwiek trofeum w bieżącym sezonie. Polak jest podwójnie zmotywowany, bo po 11 latach odchodzi z Borussii i chciałby pożegnać się jakimś trofeum.