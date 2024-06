Piłkarze Elany Toruń wygrali finał Pucharu Polski K-P ZPN. Zawisza Bydgoszcz się smuci

Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz 1:0 (0:0)

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Nikt nie chciał zaryzykować i odważniej zaatakować, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że można zostać skontrowanym i stracić gola, który może zdecydować o porażce. Po 70. minucie optyczną przewagę osiągnęli gospodarze. Jej efektem był gol strzelony przez Kamila Kuropatwińskiego w 84. minucie. Zawiszanie próbowali odwrócić losy meczu, ale to im się nie udało. Tym samym nie obronili trofeum i nie zdobyli go po raz trzeci z rzędu. Z kolei Elana mogła zacząć świętowanie. To ich trzeci triumf w tych rozgrywkach. Poprzednio zdobywali to trofeum w 2006 i 2018 roku.