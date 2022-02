Piosenka dla zakochanych na Walentynki od Adriana Woźniaka z Grudziądza. Posłuchajcie!

Jak przyznaje Adrian Woźniak, napisanie tekstu było dla niego nie lada wyzwaniem... - Na co dzień zajmuję się aranżowaniem muzyki i daleko mi do Jacka Cygana - z uśmiechem przyznaje grudziądzanin.

Tekst piosenki powstawał równocześnie z muzyką w listopadzie 2021 roku. Aranżacją zajął się Bartosz Bocheński: - Idealnie odwzorował to co stworzyłem w domowym studio - dodaje Adrian Woźniak.

Kolejnym krokiem do wydania klipu i piosenki było nagranie wokalu. - Zdecydowałem się zrobić to profesjonalnie i w tym celu wyjechałem na cały dzień do Lublina do studia TM Music-Studio - opowiada Adrian Woźniak. I zaznacza: - Na tym wszystko by stanęło gdyby nie moja żona Magda, która dała mi przysłowiowego "kopa" do finalizacji projektu.