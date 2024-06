Piotr Baron i Emil Sajfutdinow po porażce Apatora w Lesznie. "Nie nadają się na ekstraligę"

Najlepszym podsumowaniem meczu z Unią są liczby. Po starciu z "Bykami" Apator miał na koncie zero drużynowych zwycięstw biegowych, ledwie trzy indywidualne "trójki" na koncie i 22 punkty na minusie na koniec . Co warto podkreślić, torunianie mierzyli się z ostatnią drużyną w tabeli, osłabioną brakiem trzech podstawowych zawodników.

Słabą postawę w meczu podsumował również menedżer Apatora, Piotr Baron. - Brakowało nam prędkości. Nie mamy jej zupełnie. Trochę ostatnio popracowaliśmy, mieliśmy nadzieję, że sprzęt który do nas dotarł, będzie trochę lepszy. Niestety, to się nie udało - mówił. - Rady zawodnikom w trakcie meczu można dawać, ale jak nie ma prędkości, to te rady nic nie dają. Taka była przyczyna naszej przegranej. Ewidentnie naszym problem jest to, że nie mamy dostatecznie silnych silników na ekstraligę. I trzeba to zmienić.