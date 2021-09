PiS wciąż jest liderem sondaży, bo opozycja popełnia błędy

- PiS z poparciem na poziomie 36,4 proc. zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu Wirtualnej Polski poparcia dla partii politycznych. Skąd taki wynik?

- Na takie notowania składa się liczba transferów społecznych, które okazały się strzałem w dziesiątkę pod względem potrzeb. Społeczeństwo zobaczyło, że władza zaczyna się troszczyć o każdego człowieka. Rządzący już nie tylko czerpią profity dla siebie, ale dzielą się nimi ze społeczeństwem. To główny element sukcesu PiS. Ktoś wreszcie zwrócił uwagę na potrzeby wyborców, do których skierował transfery socjalne. Ponadto zwrócę uwagę na retorykę - sposób komunikowania się PiS, szerzej - Zjednoczone Prawicy ze swoim elektoratem. Cały czas prowadzą spójną politykę komunikacji społecznej. Wyborcy, potencjalni wyborcy utwierdzani są w przekonaniu, że PiS dba, zarządza oraz troszczy się o przyszłość. Oprócz tego wstają z kolan! Oddają godność. To dowód na realizację haseł, z którymi ta partia szła do kolejnych wyborów. Przekaz jest prosty: wiarygodnie realizujemy nasze obietnice, chyba że przeszkadza nam w tym np. Unia Europejska. Władza pokazuje, że jeżeli coś jej się udało, z czegoś się nie wywiązała, to nie jest temu winna Zjednoczona Prawica, ale szukają winnego na zewnątrz. Raz wrogiem jest totalna opozycja, innym razem Unia Europejska. To - zdaniem rządu - przez tych “wrogów” Polacy nie mogą żyć w szczęśliwości i w dobrobycie.