Płaca minimalna 2025 - ile będzie na rękę? Znamy stawki! Taka będzie pensja brutto i netto

Płaca minimalna 2025 - ile na rękę? Rząd podał nowe stawki najniższej krajowej

Z kolei stawka godzinowa od nowego roku to 30,20 złotych.

Płaca minimalna od 1 stycznia 2025 roku ma wynosić 4626 złotych brutto. "Na rękę" będzie to kwota 3484 złotych.

Taka będzie pensja minimalna od 2025 roku. Wiemy, ile zarobią miliony Polaków

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.