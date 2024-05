Placówki medyczne coraz bardziej narażone na kradzież danych. Jaka jest sytuacja w Kujawsko-Pomorskiem?

W 2022 roku, tylko w szpitalach hospitalizowano 6,9 mln pacjentów. O około 563,7 tys. więcej niż w 2021 – wynika z raportu „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku” GUS. – Placówki medyczne gromadzą mnóstwo bezcennych informacji dla przestępców, jednak poziom zabezpieczeń w dużej części z nich jest niewystarczający. W efekcie dość łatwo mogą oni uzyskać dostęp do imienia i nazwiska, numeru PESEL, dowodu tożsamości, adresu zamieszkania setek pacjentów – uważa Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl. I wskazuje: - Często, o wykradzeniu danych osobowych przez hakerów dowiadujemy się dopiero, gdy np. komornik zajmie nasz rachunek bankowy za niespłacony kredyt lub pożyczkę, zaciągniętą na nasze konto.

W regionie PESEL chronią, choć zdarzają się incydenty

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku potwierdzono pozyskaną przez nas informację, że w placówce - w styczniu 2024 roku - ujawniono utratę jednego z nośników danych. - Ten twardy dysk o małej pojemności, był co do zasady terminalem dostępowym do aplikacji i nie służył do przechowywania danych osobowych. Sprawę zgłosiliśmy na policję i do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Opublikowaliśmy też stosowny komunikat – poinformowała Magdalena Adamek-Balcerowicz, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Która podkreśliła, że „w toku postępowania przygotowawczego organy ścigania nie ujawniły, aby na dysku znajdowały się jakiekolwiek dane wrażliwe”. Jak i to, że „nie ma możliwości dostania się do programów szpitala za pośrednictwem ww. twardego dysku”. Magdalena Adamek-Balcerowicz: - Natomiast dane pacjentów są przechowywane nie na dyskach, ale na serwerze, gdzie dostęp do nich jest możliwy jedynie za pośrednictwem programów komputerowych z zabezpieczonymi - hasłami, dostępem i mechanizmem szyfrowania. Szpital nie ma wiedzy, aby w ostatnich latach dochodziło do naruszenia danych osobowych pacjentów. Takich też zgłoszeń, nie ma obecnie kujawsko-pomorska policja, o czym poinformowała mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.