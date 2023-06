Plaże w Więcborku i Sępólnie Krajeńskim otwarte. Mochel znów będzie bez ratowników?

Od połowy czerwca w pełni otwarta jest plaża miejska nad Jeziorem Sępoleńskim. Sanepid nie miał zastrzeżeń co do jakości wody w kąpielisku. Do końca sierpnia codziennie od godziny 11 do 19 plaża będzie strzeżona przez dwóch ratowników. Do dyspozycji jest wypożyczalnia sprzętu wodnego: łódki, kajaki, żaglówki, rowery wodne, deski sup oraz dmuchane atrakcje wodne.

- Oprócz tego działają również pole biwakowe przy Eko-Bazie i nad Juchaczem oraz punkty gastronomiczne na plaży i molo – mówi Marek Chart, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Od soboty, 24 czerwca, sezon kąpielowy rozpoczął Więcbork. Tutaj plaża strzeżona będzie do końca wakacji w godzinach 10 – 18. Nad Jeziorem Więcborskim można korzystać z atrakcji wodnych. Woda jest czysta.