Plebiscyt MISTRZOWIE MOTORYZACJI rozstrzygnięty. Poznaliśmy laureatów. Oto najlepsi w województwie kujawsko-pomorskim

Mechanik Roku

Pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim zajęła Beata Nowak. Pani Beata zdystansowała rywali a jej firma, Merfor Beata Nowak, świadczy usługi w Toruniu. Pokonała Przemysław Koziorzemski (drugie miejsce w województwie) również posiadający swoją firmę Auto Mechanik Przemysław Koziorzemski (z Pawłówka). Podkreślał, że kluczem do sukcesu jest lubienie, tego co robi. Trzecie miejsce w województwie zajęło dwóch mechaników ex aequo. Był to Robert Jakubowski, który reprezentował także swój zakład Auto Serwis Robert Jakubowski z Bydgoszczy oraz Patryk Wastowski z Wastek Motors Patryk Wastowski w Radziejowie.