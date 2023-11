Pływacy powalczą o minima na igrzyska. W Poznaniu startują zimowe mistrzostwa Polski!

– Dla naszych seniorów to będą bardzo ważne zawody. Ze względu na zbliżające się igrzyska, zostaną rozegrane nietypowo jak na zimowe mistrzostwa – na długim basenie. Zakończą okres kwalifikacji na czempionat globu w Katarze, do którego zostały już niespełna trzy miesiące. Liczymy, że do osób mających indywidualną kwalifikację dołączą kolejne. W Doha chcielibyśmy też wystawić kilka zespołów sztafetowych, które powalczą o bilety na igrzyska – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

W Termach Maltańskich będzie można również wypełniać minima na przyszłoroczne igrzyska. Póki co ma już sześć osób: Adela Piskorska, Laura Bernat, Dominika Sztandera, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk i Krzysztof Chmielewski. Kibice nie zobaczą na poznańskiej pływalni tylko ostatniego z nich.

– Krzysztof, wraz z bratem Michałem, rozpoczął studia w Stanach Zjednoczonych, więc tym razem obu zabraknie na starcie. Będą za to inni pływacy na co dzień trenujący za oceanem, których stać na walkę o bilety do Paryża: Katarzyna Wasick czy Kacper Stokowski – zauważa mistrzyni olimpijska z Aten. – Na listach jest też wielu innych świetnych zawodników, którym do minimum na igrzyska brakuje naprawdę niewiele. Sezon olimpijski zawsze pobudza do jeszcze większego wysiłku i sprzyja osiąganiu dobrych wyników, więc trzymam kciuki, by każdy zawodnik zrealizował swoje założenia i wyjechał z Poznania z poczuciem dobrze wykonanej pracy – dodaje Jędrzejczak.