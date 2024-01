Pływaczki MKP Gdańsk wystąpią w silnie obsadzonych zawodach w Reykjaviku

– To nasz pierwszy start w nowym sezonie na pływalni olimpijskiej i zawsze staram się, by ten start był startem zagranicznym, gdyż nie trenujemy na co dzień na takim obiekcie a rywalizacja międzynarodowa pozwala zawodniczkom na większą mobilizację. Rok temu nasz pierwszy start był w fińskim Turku, w 2022 roku pierwsze kroki na pływalni olimpijskiej stawialiśmy w niemieckim Wuppertalu. Oby dwa starty były udane i liczę, że tak samo zadowoleni będziemy ze startu w Reykjaviku – mówi Jarosław Błażek, szkoleniowiec gdańskich pływaczek.

Impreza odbędzie się w dniach 26-28 stycznia 2024 roku. W sobotę i w niedzielę, eliminacje będą rozgrywane o godzinie 9:30, finały rozpoczną się 8 h później. W piątek o godzinie 16:00 rozegrane zostaną wyścigi na długich dystansach (400 m stylem zmiennym oraz 800 m stylem dowolnym) oraz eliminacje do wyścigów sprinterskich na dystansach 50 m).