Po pożarze w Szkocji pilnie zabezpieczyć trzeba to, co zostało. Potrzebne materiały budowlane

Pożar w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle? Spoko. To tylko ćwiczenia [zdjęcia]

Na razie zrobiono to co można. Z pomocą znajomych udało się uprzątnąć rzeczy ze spalonego poddasza, poznosić na dół. Niestety, pora jest jesienna i trzeba szybko działać, by straty nie były jeszcze większe.

Ogień zauważono rano

Przypomnijmy - gdy w środę 22 września po godz. 8 służby ratownicze przybyły na miejsce palił się dach i poddasze domu przy ul. Wspólnej w Szkocji. Z żywiołem przez kilka godzin walczyło dziewięć jednostek straży pożarnej.