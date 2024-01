Po tragedii na S5 pod Bydgoszczą. Mała Ksenia przed rokiem przeżyła poważny wypadek samochodowy

Dziewczynka licząca 4 latka zmarła w niedzielę 14 stycznia. Dzień wcześniej uczestniczyła w wypadku, do którego doszło w Szczutkach na trasie S5 w gminie Sicienko pod Bydgoszczą. Miała na imię Ksenia i właśnie wracała z rehabilitacji do domu, do miejscowości w powiecie kaliskim.

Na jaw wyszła szokująca informacja, że dziecko już rok wcześniej uczestniczyło w tragicznym wypadku, w którym śmierć poniosła ciotka i dziadek dziewczynki. Po tym zdarzeniu mała powoli wracała do sprawności.