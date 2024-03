Po tragicznym pożarze w Grudziądzu. Co było przyczyną śmierci kobiety?

W budynku zostały dokonane oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa . Zarzewie ognia zostało zlokalizowane na strychu przy kominie. - Jeśli chodzi o przyczynę, to badany jest wątek zaprószenia ognia - wyjaśnia prokurator Magdalena Chodyna. - Na ostateczne wyniki trzeba jednak poczekać. Kluczowa będzie opinia biegłego.

W poniedziałek, 11marca została przeprowadzona sekcja zwłok 39-latki. Wstępna przyczyna zgonu jaką podał biegły z zakresu medycyny sądowej to zatrucie tlenkiem węgla. Ponadto została pobrana krew do badań toksykologicznych. Nie stwierdzono na ciele ofiary, aby miała inne obrażenia, co wstępnie wyklucza też udział osób trzecich w jej zgonie.