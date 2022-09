Pochodzący z Inowrocławia Paweł Murawski będzie walczyć 27 września w Ninja Warrior Polska Red

Dziś, 27 września o godz. 20.05 Polsat wyemituje kolejny odcinek programu Ninja Warrior Polska. Do walki na torze składającym się z ekstremalnie trudnych do pokonania elementów stanie m. in. Paweł Murawski, zawodnik pochodzący z Inowrocławia.