Pod Świeciem 15-letnia Zuzanna i jej mama uratowały mężczyznę. Otrzymały nagrodę

Kiedy w grudniowe popołudnie Zuzanna wracała ze szkoły do domu, zauważyła mężczyznę siedzącego na wiadukcie z zaciśniętym na szyi kablem, przywiązanym do barierki. Nie myśląc, zareagowała od razu. - Zbliżyła się do mężczyzny i starała się nawiązać rozmowę. Wykazała się przy tym ogromną odwagą, ponieważ, jak się później okazało, leżał przy nim nóż. Nastolatka telefonicznie przekazała swojej mamie w jakiej sytuacji się znalazła, podkreślając, że nie zostawi potrzebującego człowieka bez pomocy - relacjonuje Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. - Pani Agnieszka natychmiast pobiegła we wskazane miejsce i jednocześnie powiadomiła o zagrożeniu dyżurnego komendy w Świeciu - dodaje.