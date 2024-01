Podatki 2024. Te osoby będą musiały dopłacić do podatku w 2024 roku

Termin rozliczenia podatkowego tradycyjnie rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Jednak jeśli tego nie zrobimy system rozliczy nas automatycznie. Jeśli jednak przysługują nam ulgi podatkowe nie zostaną one naliczone, wyjątek stanowi ulga na dziecko. Pozostałe ulgi musimy wprowadzić ręcznie i udokumentować prawo do niej.

Przeczytaj także: Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze

Przy rozliczeniu przez Internet na zwrot pieniędzy z podatku musimy czekać 45 dni, gdy rozliczamy się tradycyjnie - do 90 dni.

W przypadku dopłaty do podatku mamy czas do 30 kwietnia na przekazanie jej do urzędu skarbowego. Warto wiedzieć, że późniejsza zapłata obciążona będzie dodatkowo koniecznością naliczania odsetek podatkowych za zwłokę (tzw. zaległość podatkowa).