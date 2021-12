Podczas przekazania wozów strażackich wspomniano 29-letnią żołnierkę z Brodnickiego Pułku Chemicznego, która zginęła w wypadku w Czernikowie

W czwartek, 2 grudnia o g. 12 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbyło się spotkanie, podczas którego brodniccy strażacy oficjalnie odebrali nowy wóz za 1 mln 169 tys. zł. Jak przekazano podczas uroczystości, trwają już przygotowania do kupna kolejnego wozu, który do jednostki miałby trafić w 2022 r. A na pewno się przyda, bo od 1 stycznia 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. strażacy z PSP i OSP z powiatu brodnickiego wyjeżdżali 1 244 razy, w tym do 159 pożarów. Średnio dziennie w naszym powiecie dochodzi zatem do 3 lub 4 zdarzeń wymagających interwencji strażaków.

O nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który właśnie trafił do brodnickiej jednostki strażacy z PSP w Brodnicy zabiegali od ponad roku. Udało się - do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej trafiła scania GCBA 5/32 P370XT ze zbiornikiem o pojemności 5 000 litrów wody, która zastąpi eksploatowany od 2006 r. samochód ratowniczo-gaśniczy. Czwartkowe spotkanie było także okazją do przekazania tego kilkunastoletniego wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie, która jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.