Podukty z wysokim indeksem glikemicznym. Tych produktów należy unikać przy odchudzaniu i cukrzycy

Niektóre produkty zbożowe, warzywa i owoce choć z pozoru wydają się nieszkodliwe, mogą być niebezpieczne dla osób z nadwagą i otyłością lub cukrzycą. Lekarze ostrzegają, aby przy takich przypadłościach ograniczyć produkty o wysokim indeksie glikemicznym.

Artykuły o wysokim indeksie są niebezpieczne dla cukrzyków (zwłaszcza konsumowane w sposób niekontrolowany). Dietetycy zalecają także ograniczyć je na diecie odchudzającej. Dzieje się tak dlatego, że ulegają one szybszemu strawieniu, dają mało energii i sprzyjają podjadaniu.

Wysoki IG może prowadzić do skoków cukru we krwi, co z kolei może wpływać na nasze samopoczucie, poziom energii i przyczyniać się do niezdrowego przyrostu masy ciała. Ponadto, produkty o wysokim IG są zwykle uboższe w składniki odżywcze, takie jak błonnik, witaminy i minerały, które są niezbędne dla zdrowia.

Oczywiście, warto pamiętać, że niektóre produkty o wysokim IG, takie jak owoce, mogą być bogate w składniki odżywcze i w umiarkowanych ilościach mogą być włączone do zdrowej, zbilansowanej diety. Jednak w ogólności zaleca się unikać spożywania produktów o wysokim indeksie glikemicznym lub ograniczać ich spożycie do minimum, a zamiast tego wybierać produkty o niższym indeksie glikemicznym, takie jak pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa i owoce o niskim indeksie glikemicznym oraz białka roślinne i zwierzęce.