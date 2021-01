Podwyżka abonamentu RTV 2021. Te osoby nie będą musiały jednak płacić - zobacz kto! Mateusz Mazur Jakub Stykowski

Abonament w tym roku będzie wyższy niż do tej pory. Niektórzy nie będą musieli jednak go płacić. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że od 2021 roku zmienią się wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Za radio trzeba będzie zapłacić 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie. Niby niewielka, ale w skali roku robi się to już ponad 20 złotych. Nie wszyscy muszą opłacać abonament RTV. Jest długa lista osób, które są zwolnione z opłat. Zobacz, kto obecnie nie musi płacić abonamentu RTV, klikając w naszą galerię!