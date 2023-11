Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - tabela wyliczeń. Ile mają zarabiać nauczyciele po wyborach?

Zarobki nauczycieli w 2024 roku - zapowiedzi

Od lat widać wyraźny spadek zarobków nauczycieli w stosunku do minimalnego krajowego wynagrodzenia. Jeszcze kilkanaście lat temu belfer zarabiał nawet trzykrotność minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto. Wówczas chętnych do pracy jako nauczyciel nie brakowało. Aktualnie w szkołach brakuje pracowników edukacyjnych szczególnie w przypadku szkół branżowych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Aktualnie zachętą do pracy w zawodzie nauczyciela są przede wszystkim wolne weekendy czy wakacje. Wielu także wskazuje na tygodniowy czas pracy, bo etat nauczyciela "przy tablicy" to zaledwie 18 godzin. Jednak zgodnie z kartą nauczyciela tygodniowy czas pracy nauczyciela to 40 godzin, jak w przypadku innych zawodów. Długość urlopu to kolejny atut pracy nauczyciela, choć warto pamiętać, że nie jest on tak samo długi jak wakacje dla ucznia. Dodatkowo dłuższy urlopu to rekompensata za przymusowy termin wolnego.