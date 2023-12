Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2023 - będzie śnieg i mróz? Oto długoterminowe prognozy [6.12.2023]

Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - oto długoterminowa prognoza

Wówczas spodziewane jest przyjście frontu atmosferycznego, który przyniesie odwilż. Początkowo wraz z frontem pojawią się opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Może także silniej wiać. Termometry w większości kraju mają pokazywać wartości dodatnie. W naszym regionie mają to być 2-3 stopnie powyżej zera.

Zimowo w Polsce i w kujawsko-pomorskiem ma być do soboty, 9 grudnia. Nadal w dzień i w nocy będzie mroźno i może padać przelotny śnieg. Zmiany przyjdą w niedzielę, 10 grudnia.

Od kilku dni w Polsce mamy prawdziwą zimę. Zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy trzyma kilkustopniowy mróz, a do tego niemal wszędzie spadł śnieg i zrobiło się biało. Czy taka pogoda utrzyma się do świąt Bożego Narodzenia?

Przez cały tydzień od 11 do 17 grudnia w ciągu dnia mają pojawiać się dodatnie temperatury. Na Kujawach i Pomorzu termometry będą wskazywać 3-4 stopnie , a w nocy słupki rtęci spadną nieco poniżej zera. Na początku tego tygodnia mogą pojawiać się opady deszczu i deszczy ze śniegiem. W drugiej połowie tygodnia będzie więcej słońca. To oznacza, że śnieg szybko będzie znikał.

Synoptycy na razie w przewidywaniu pogody na Boże Narodzenie są ostrożni. Jednak pierwsze, bardzo wstępne prognozy mówią, że w połowie grudnia możliwa jest odwilż, która z nami zostanie nawet do końca…

Długoterminowa prognoza pogody w grudniu 2023 - taka ma być pogoda na święta

Według najnowszych prognoz tuż przed świętami i na same święta Bożego Narodzenia zrobi się nieco cieplej. Od 21 grudnia do końca świąt bożonarodzeniowych słupki rtęci mogą pokazywać 5-6 stopni Celsjusza. Możliwe, że w niektóre dni nawet w nocy nie będzie mrozu. Jeśli pojawią się opady to deszczu lub deszczu ze śniegiem.