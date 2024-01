Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Bydgoszczy. Kuria wyznaczyła kolejną datę

Nie zgrzeszyły na tym świecie

- Co roku mamy dwie takie uroczystości, jedna na początku roku, druga w połowie – wyjaśnia ks. Arkadiusz Muzolf dyrektor wydziału duszpasterstwa małżeństw i rodzin Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. - Jako Kościół wierzymy, że te dzieci są już w Niebie i przebywają w bliskości Boga. Nie zdążyły zgrzeszyć na tym świecie, a ich rodzice pragnęli je ochrzcić. To ogromny ból, gdy człowiek czeka na dziecko, bardzo je kocha jeszcze kiedy jest pod sercem matki, a nagle dochodzi do tragedii. Musimy tym rodzicom towarzyszyć w ich bólu, aby mogli przejść ten trudny czas.