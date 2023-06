Polacy na trzecim miejscu po pierwszym dniu Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2023

Komplet punktów dla reprezentacji Polski, której generalnym sponsorem jest PKN ORLEN, zdobyła sprinterka Ewa Swoboda. Zwycięstwo na doskonale sobie znanej bieżni Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego okrasiła czasem 11.09, czyli rekordem drużynowych mistrzostw Europy.

– Wykonałam plan, jestem z siebie bardzo zadowolona. To 11.09 może być, ale najważniejsze tutaj jest to, że wygrałam i zebrałam szesnaście punktów dla drużyny – powiedziała Swoboda.

Polka przyznała, że start drużynowy wiąże się z wyjątkowymi emocjami oraz odpowiedzialnością.

– Strasznie się stresowałam. To duża odpowiedzialność, startujemy dla reprezentacji. Jak zrobię falstart to sama nie pobiegnę, ale zero punktów dla drużyny to przypał – przyznała po biegu nasza sprinterka.

Jednym z najciekawszych pojedynków pierwszego dnia mistrzostw Europy był bieg na 400 metrów. Zmierzyły się w nim mistrzyni i wicemistrzyni kontynentu z zeszłego sezonu. Podobnie jak przed rokiem w Monachium lepsza była Holenderka – Femke Bol wygrała z czasem 49.82 i zdystansowała Natalię Kaczmarek, która jedno okrążenie pokonała w 50.34.