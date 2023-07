Policja ma sprawcę dachowania w Bieńkówce. I jego kompana. Ta historia zaskakuje

W środę rano (12.07.2023) policjanci zostali poinformowani o tym, że w okolicy Bieńkówki (gmina Chełmno) w rowie leży - kołami do góry - samochód. Natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Kierowca suva daihatsu koloru niebieskiego dachował i uciekł z miejsca wypadku. Policjanci ustalili kim jest właściciel pojazdu, dotarli do niego, ale on zapewnił ich, że nie on kierował i dachował autem.

Mundurowi szybko dotarli do osób, które zabrały samochód i spowodowały nim wypadek. Ustalili, że pojazdem poruszało się dwóch mężczyzn z Chełmna w wielu 18 i 19 lat. W jego posiadanie nie weszli w sposób legalny.