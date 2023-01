Policja w Śliwicach dostała od wójta torbę medyczną. Mundurowi będą mogli pomagać [zdjęcia]

W skład zestawu wchodzi m.in. młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów, maska do sztucznego oddychania, kołnierze ortopedyczne, koc termiczny, różnego rodzaju plastry, bandaże, opatrunki oraz wiele rzeczy niezbędnych podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W spotkaniu uczestniczyli także zastępca wójta gminy Śliwice Katarzyna Daszkiewicz, skarbnik gminy Śliwice Andrzej Urbański oraz kierownik posterunku policji w Śliwicach asp. szt. Adam Synakiewicz.

- Spotkanie było również okazją do podziękowań za dotychczasową współpracę oraz pracę policjantów dbających o poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności - mówi mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy KPP w Tucholi.