Policja z Sępólna Krajeńskiego zatrzymała dwóch młodych mężczyzn z narkotykami, które ukryli w ubraniach

W miniony weekend funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali zabronione prawem środki. Pierwszy w ręce śledczych wpadł w piątek, 24 marca, w okolicy Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

- W trakcie kontroli osób przebywających w zaparkowanej toyocie kryminalni wyczuli wydobywający się z wnętrza pojazdu charakterystyczny zapach. Postanowili sprawdzić dokładnie pojazd oraz osoby będące w środku, czy nie mają czegoś do ukrycia. W przednich drzwiach auta oraz w odzieży 24-letniego chojniczanina mundurowi znaleźli należący do niego woreczek strunowy z amfetaminą oraz marihuaną. Mężczyzna został zatrzymany i trafił na komendę. Badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to środki odurzające – informuje st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sępólnie Krajeńskim.