Policja zatrzymała sprawców rozboju w Nakle. Mężczyźni trafili do aresztu [zdjęcia]

O rozboju, do którego doszło w Nakle, na jednej z ulic na obrzeżach miasta, nakielscy policjanci powiadomieni zostali w ubiegłym tygodniu. Pokrzywdzony przekazał funkcjonariuszom, że sprawcy doprowadzili go do stanu bezbronności i zabrali telefon wart prawie dwa tysiące złotych oraz gotówkę.