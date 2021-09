Policjanci z Chełmna zatrzymali mężczyznę, który głową dziecka zbił szybę auta

Przypomnijmy, do zdarzenia miało dojść 7 sierpnia 2021 roku. Rodzina z Bydgoszczy przyjechała do Chełmna i zaparkowała, jak mówi policjant Tomasz Zieliński, przy ul. Franciszkańskiej. Doszło do nieporozumienia, gdyż innemu z kierowców nie spodobał się sposób, w jaki to zrobili. Rodzina odeszła, ale ojciec poprosił chłopca, by wrócił po czapkę. Otwierając drzwi auta dziecko uderzyło nimi o sąsiednie. Chłopiec twierdzi, że wtedy kierowca, z którym wcześniej doszło do nieporozumienia, potrząsał nim i jego głową uderzył w tylną szybę boczną, zbijając ją.

Mały bydgoszczanin trafił do szpitala

- Dziecko trafiło do szpitala - najpierw w Chełmnie, gdzie stwierdzono, że nie doznało obrażeń, potem rodzice zawieźli je do Bydgoszczy, gdzie pozostało na obserwacji - mówi asp. Tomasz Zieliński, asystent Zespołu Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego KPP w Chełmnie. - Ojciec chłopca zawiadomienie złożył w komendzie w Bydgoszczy następnego dnia.