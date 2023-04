Policjanci z Włocławka zatrzymali kłusownika. Nielegalnie łowił ryby [zdjęcia]

51-letni kłusownik został zatrzymany i przewieziony do komendy. Mundurowi zabezpieczyli też sprzęt, który wykorzystywał do nielegalnego połowu: ponton i sieci rybackie. W sieciach znajdowało się łącznie kilkanaście kilogramów różnych gatunków ryb, głównie płoci, które przekazane zostały uprawnionemu podmiotowi - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku