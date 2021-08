Policjant z Golubia-Dobrzynia poza służbą zatrzymał kompletnie pijanego kierowcę. Ten miał prawie 3 promile i jechał z nadmierna prędkością

Asp. szt. Łukasz Pietrzak, który pracuje w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, w dniu wolnym od służby, w powiecie golubsko-dobrzyńskim zauważył osobowego vw. Styl jazdy kierowcy wzbudził podejrzenia, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

- Kierowca jadąc z nadmierną prędkością i całą szerokością jezdni, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusz, gdy tylko było to możliwe zatrzymał kierującego, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu, a następnie zaalarmował policjantów będących w służbie. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 55-letni mieszkaniec gminy Golub-Dobrzyń prowadził pojazd mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił już uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności – informuje KPP w Golubiu-Dobrzyniu.