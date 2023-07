Policjantka z Bydgoszczy podczas wakacji w Turcji wraz z mężem uratowała dziecko

- Do bydgoskich policjantów wpłynęła informacja o tym, że polscy turyści przebywający na wakacjach w Turcji uratowali życie małemu chłopcu, obywatelowi tego kraju, który w nieznanych okolicznościach topił się w hotelowym basenie. Z dalszej relacji wynikało, że komisarz Mariola Zdunek podczas kąpieli w basenie, razem ze swoim kilkuletnim synem, zauważyła dryfującego głową w dół chłopca, który miał założoną maskę na twarzy. Natychmiast podpłynęła do niego i popukała go w plecy, jednak chłopiec nie zareagował – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.