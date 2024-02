Policjantów zaalarmowały podejrzane manewry kierowcy Audi. Miał przy sobie narkotyki

Patrol Policji zwrócił uwagę na samochód marki Audi, którego kierujący na widok radiowozu jechał w sposób co najmniej niepokojący. Wpadł na Osiedlu Piastowskim, a kontrola wykazała, że był nietrzeźwy i miał narkotyki.

- W czwartek (1 lutego - przyp. red.) w nocy na ulicy Świętego Ducha w Inowrocławiu policjanci „patrolówki” zauważyli pojazd marki Audi - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Kierowca na widok radiowozu zaczął wykonywać podejrzane manewry. Policjanci zaczęli podejrzewać, że może być pod wpływem alkoholu. Ruszyli za nim, a następnie zatrzymali do kontroli.

Jak się okazało, 32-letni kierowca miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. To nie wszystko. Podczas przeszukania patrol ujawnił w odzieży mężczyzny dwa woreczki strunowe z substancją w postaci kryształu. Łącznie było to blisko sto gram.

Kierujący został zatrzymany. Policjanci zabezpieczone środki przesłali do badań do laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Badania wykazały, że to środki zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.