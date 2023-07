"Polonia jest nijaka. Trzeba gryźć tor". Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz komentują po meczu z Landshut

Postawę zawodników skomentował również Krzysztof Kanclerz, menedżer bydgoskie ekipy. - Cieszy zwycięstwo i dopisanie dwóch punktów do tabeli, natomiast zadowoleni nie możemy być. Za dużo było negatywów w drużynie - mówił po meczu. - Na swoim poziomie pojechał Mateusz Szczepaniak, większych pretensji nie można mieć do Davida Bellego, który zdobył dziesięć punktów. Dziewięć, przy jednym wykluczeniu wywalczył Andreas Lyager, no i Wiktor Przyjemski jak zwykle na poziomie. Natomiast słabo ocenić trzeba Kennetha Bjerre i Szymona Szlauderbacha. Bartka Nowaka nie będziemy oceniali, bo to był jego debiut - powiedział.