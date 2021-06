Polowanie na naciągaczy. Za to można stracić dopłaty bezpośrednie

Dodajmy, że - w przypadku „drobnej niezgodności” nie stosuje się kary. Rolnik powinien natychmiast ją usunąć, nie później jednak niż w terminie określonym w raporcie z kontroli.

Co, jeśli nie wywiąże się z obowiązku? "Stosuje się wstecznie zmniejszenie w wysokości co najmniej 1% w odniesieniu do pierwotnego roku stwierdzenia niezgodności, kiedy to zastosowano system wczesnego ostrzegania, jeśli niezgodność nie została usunięta w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat kalendarzowych", podaje ARiMR.