Polska Diamentową Liga najlepsza na świecie! „Bankiet trwał do szóstej rano”

Swoboda bynajmniej nie była jedyną, która zwracała uwagę na kapitalną atmosferę na trybunach.

– Na mojej mapie zawodów to najlepszy mityng, na którym byłam. Dziękuję – powiedziała Lieke Klaver, Holenderka, która w niedzielę po wielkiej walce przegrała finisz na 400 metrów z naszą Natalią Kaczmarek. Co ważne, nie mówiła tego do żadnego mikrofonu. Przyznała to w prywatnej rozmowie, gdzie nie trzeba było już używać PR-owych chwytów. Zresztą, kiedy w trakcie zawodów na stronie Diamentowej Ligi przeglądało się tzw. „flash quotes”, czyli wypowiedzi na gorąco bohaterów kończących swoje konkurencje, w co drugiej pojawiał się wątek organizacji i wrażeń na Stadionie Śląskim. Pochwał nie szczędzili najwięksi z największych. Rekordzistka świata w trójskoku Yulimar Rojas stwierdziła, że wróci do nas za rok. A kulomiot Ryan Crouser stwierdził, że nikt tak jak Polska nie kocha konkurencji rzutowych. – I przez to tym bardziej żałuję, że spaliłem pchnięcia na ponad 23 metry. Zasługiwaliście – mówił niepocieszony.