Ponad 280 tys. osób w regionie już dostało trzynastki z ZUS. Kiedy kolejne wypłaty?

Jak dodaje, dodatkowe świadczenie do tej pory otrzymało 5 mln osób na łączną kwotę blisko 8,8 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim trzynastki z ZUS-u trafiły do ponad 286,2 tys. osób, a kwota wypłat przekroczyła 509,8 mln zł.

Oni nie dostaną trzynastej emerytury

„Trzynastki” nie dostaną m.in. sędziowie, prokuratorzy w stanie spoczynku oraz sportowcy, którzy pobierają emeryturę olimpijską. Dodatkowe pieniądze nie wpłyną też na konta osób, które na 31 marca będą mieć zawieszoną wypłatę swojego świadczenia z ZUS, np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków. Co ważne, to ograniczenie ma zastosowanie tylko do osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Natomiast seniorzy, którzy przekroczyli te progi wiekowe, nie są objęci limitami i otrzymają trzynastą emeryturę bez względu na osiągane dodatkowe dochody.