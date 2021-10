Ponad 300 uczennic na lekcji wf z Otylią Jędrzejczak i innymi mistrzyniami sportu

Na wspólne ćwiczenia i rozmowę z uczennicami, na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej w pływaniu Otylii Jędrzejczak, przyjechały medalistki ostatnich igrzysk w Tokio – lekkoatletka Małgorzata Hołub-Kowalik oraz wioślarki Agnieszka Kobus-Zawojska i Marta Wieliczko.

– Ja sama przez takie spotkanie zaczęłam trenować. Kiedyś do mojej szkoły przyjechał Robert Sycz, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskiej. Usłyszałam wtedy zdanie, że ciekawe, czy na tej sali jest jakiś przyszły medalista olimpijski. I ja się okazałam tą medalistką – wspominała Kobus-Zawojska.

Projekt „Mistrzynie w Szkołach” skierowany jest do uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Właśnie wśród tej grupy wiekowej wśród dziewcząt notuje się na największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

– Są tu wielkie mistrzynie sportu, same medalistki olimpijskie, więc to niesamowity moment do ćwiczeń i poznania gwiazd sportu. Jestem bardzo dumna z tego projektu. Mówimy: jestem sobą, jestem piękna, jestem Bella, jestem niepowtarzalna, jestem wyjątkowa, walczę o siebie i nigdy się nie poddam. Pokazujemy młodym kobietom, jak ważne jest to, by walczyć o swoje marzenia – mówiła Otylia Jędrzejczak. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez marki Bella, HMS, NesVita i pozostałych partnerów fundacji.