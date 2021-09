Ponad 40 medalistów olimpijskich wystąpi w LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej

Jeśli na starcie staje Shelly-Ann Fraser-Pryce to nie ma złudzeń – mamy do czynienia z zawodami najwyższej rangi. Tylko 152 cm wzrostu, ale nieprawdopodobnie szybkie nogi. Jamajka ma w dorobku 8 medali olimpijskich, jest dziewięciokrotną mistrzynią świata! Do tego przed tygodniem w Lozannie uzyskała 10.60 na 100m! To trzeci rezultat w historii tej konkurencji. To będzie bez wątpienia jedna z największych gwiazd LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.

To nie koniec jeśli chodzi o gwiazdy sprintu. Na dystansie 200 metrów mężczyzn wystartuje mistrz olimpijski z Tokio - Kanadyjczyk Andre De Grasse. Na 110 metrów przez płotki pobiegnie złoty medalista z Tokio Jamajczyk Hansle Parchment.

A jeśli komuś mało to szansa na rekord świata też jest. Jest zawsze kiedy do koła z kulą w dłoni wchodzi mistrz olimpijski – Ryan Crouser. W tym roku już najlepszym w historii rezultatem się rozprawił, z rekordem olimpijskim też. Wygrywa wszystko, bo pchnięcie kulą wprowadził na inny poziom wtajemniczenia.