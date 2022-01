Ponad 750 tysięcy emerytów dorabia do emerytury. Gdzie obowiązują najwyższe stawki godzinowe?

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Personnel Service przygotował analizę popularnych zawodów wśród seniorów oraz zarobków na jakie mogą liczyć. Stawki sięgają nawet 35 zł netto za godzinę pracy. Eksperci zwracają uwagę, że z punktu widzenia deficytów na rynku pracy, aktywizacja osób powyżej 50 roku życia jest koniecznością.

Z danych ZUS za okres od stycznia do września 2021 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera 5,97 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia to 2540,08 zł miesięcznie. Gdy zestawimy te dane ze statystykami GUS dotyczącymi osób pracujących widzimy, że wśród pobierających emerytury zatrudnienie ma 754 tys. osób. To oznacza, że mniej więcej co dziesiąty (12,6 proc.) emeryt dorabia sobie do emerytury.

- Tylko w trzecim kwartale 2021 roku powstało ponad 132 tys. nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o 68,5 procent – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service.