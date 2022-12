Ponure statystyki nowotworów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź jakie jest ryzyko w twojej grupie wiekowej

Coraz więcej zachorowań na nowotwory

Statystyczny mężczyzna żyje dziś 71,8 roku, a kobieta - 79,7 roku. W porównaniu z 2019 r., życia skróciło nam się odpowiednio o 2,3 i 2,1 roku. I oczywiście można całą winę zrzucić na Covid-19, gdyby nie fakt, że w analogicznym czasie w średnia życia Szwedów… podniosła się. W ciągu 30 lat liczba zachorowań na nowotwory wzrosła 2,6-krotnie , ponad dwukrotnie wyższa jest również liczba zgonów 2,1-krotnie. To znacznie więcej niż na świecie gdzie współczynnik zachorowalności wzrósł w tym samym czasie z 22,2 do 26,7 (na 100 tys. mieszkańców), a współczynnik umieralności wręcz spadł.

Ponure liczby dla ludzi w średnim wieku

Nowotwory a grupa wiekowa w Kujawsko-Pomorskiem

A jak wyglądają dane dla poszczególnych grup wiekowych? Tu reprezentatywne będą dane z 2019 roku, przed covidem. W przedziale od 0 do 4 lat wypadamy całkiem nieźle i plasujemy się w krajowej czołówce. Ale już grupa 5 do 9 lat ostro pikuje w dół – tu zgonów mamy dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Od 10 do 15 roku życia również odstajemy in minus od średniej krajowej. Później jest już znacznie lepiej – osoby w wieku od 25 do 44 są wyraźniej bezpieczniejsze niż ogół Polaków (zwłaszcza w przedziale od 30 do 34 roku życia). Niestety później jest już gorze – liczby są nieubłagane dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego pomiędzy 50 a 74 rokiem życia – umierają na raka znacznie częściej niż statystyczny Polak. Od 70-do 79 roku życia niemal równamy się ze średnią, ale po 80 znowu statystyka przemawia na naszą niekorzyść.