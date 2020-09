Poród w ostatniej chwili. Policja torowała drogę aż do szpitala

Sierż. szt. Marcin Pilch i sierż. Włodzimierz Michalski z referatu ruchu drogowego nakielskiej komendy zapamiętają pewnie na długo swoją poniedziałkową (7.09) służbę. Czuwali nad bezpieczeństwem kierowców podróżujących drogą krajową nr 10. Przed godziną 11 mundurowi objęli punkt kontrolny w Ślesinie.

- Po kilku minutach do policjantów podjechało bmw, a zdenerwowany kierowcy poinformował ich, że w aucie jest jego żona, która ma bóle porodowe i poprosił mundurowych, by pomogli mu szybko dotrzeć do oddalonego o ponad 20 kilometrów szpitala w Bydgoszczy - mówi podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle.

Liczyła się każda minuta, więc mundurowi bez chwili wahania włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli do Bydgoszczy, a za nimi bmw z potrzebującą szybkiej pomocy kobietą.

- Trasa do szpitala zajęła im ledwie kilkanaście minut i mieszkanka Nakła na czas dotarła pod opiekę medyków. Mundurowi nie zawiedli, a za okazaną pomoc podziękował im przyszły tata maleństwa, któremu spieszyło się na świat - dodaje podkom. Andrzejewska.