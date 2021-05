Pościg za pijanym kierowcą rozpoczął się na stacji paliw przy ul. Sikorskiego. 39-latek jechał przez centrum Brodnicy i ul. Okrężną

Pościg za pijanym kierowcą w Brodnicy

W niedzielę 23 maja ok. g. 21 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy otrzymali zgłoszenie, że na stację paliw przy ul. Sikorskiego oplem astrą najprawdopodobniej przyjechał pijany kierowca. Policjanci natychmiast pojechali do wskazanego miejsca, a gdy już dojeżdżali, to kierowca opla gwałtownie ruszył, aby wyjechać ze stacji. Policjanci dali zatem mu sygnały świetlne i dźwiękowe, aby się zatrzymał, ale on - zamiast się zatrzymać - przyspieszył.