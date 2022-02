Potężna wichura przeszła przez powiat sępoleński. Oto bilans straży pożarnej [zdjęcia]

Miasta i wsie nawet dwa dni bez prądu, powalone drzewa, uszkodzone budynki, zerwane dachy – to bilans szkód, które wyrządziła potężna wichura nad powiatem sępoleńskim. Strażacy od soboty do poniedziałku (19-21.02) wyjeżdżali do akcji 124 razy. Pierwsze zgłoszenia wpływały już przed godziną pierwszą w nocy, 19 lutego. I tego dnia służby interweniowały 89 razy. W niedzielę odnotowano 19 zdarzeń, w poniedziałek – 16.

- Działania polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg i szlaków komunikacyjnych - 60 razy, zabezpieczeniu dachów w budynkach mieszkalnych – 23 zdarzenia, na budynkach gospodarczych – 21 zdarzeń oraz zabezpieczeniu i usuwaniu drzew i konarów z linii telekomunikacyjnych i energetycznych – 11 zdarzeń. Sześciokrotnie używane były agregaty prądotwórcze do zasilania budynków i aparatury podtrzymującej życie. Oprócz tego doszło do jednego pożaru, a także zawalenia się komina na hotelu w Sępólnie. W Płociczu na DK 25 wiatr zepchnął do rowu przyczepę samochodu - podsumowuje st. kpt. Robert Liss, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.