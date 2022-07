Poważny wypadek na DK 62 w powiecie włocławskim. Ranny zabrany śmigłowcem LPR [zdjęcia]

Do wypadku doszło 19 lipca 2022 roku przed godziną 14. Z wstępnych ustaleń kierowca samochodu osobowego marki Seat zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Na miejsce wysłano 4 zastępy straży pożarnej z PSP Włocławek, OSP Brześć Kujawski i OSP Kąkowa Wola.

Na miejsce przybyła załoga ratowników medycznych z podstacji w Osięcinach oraz śmigłowiec LPR. Ratownicy z Osięcin opatrzyli poszkodowanego i przygotowali go do transportu drogą powietrzną.

Mężczyzna trafił do szpitala we Włocławku. Droga krajowa była zablokowana do około godziny 17. Wprowadzono objazdy. Od Radziejowa objazd przez Osięciny, od Włocławka przez Jądrowice i dalej na Osięciny.