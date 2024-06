Poważny wypadek na krajowej 25 w gminie Kamień Krajeński. Zderzenie dwóch BMW, siedem osób poszkodowanych!

Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 25 w gminie Kamień Krajeński wpłynęło na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim kilka minut po północy w niedzielę (9 czerwca).

W okolicy miejscowości Obkas zderzyły się dwa samochody osobowe marki BMW. Jednym z aut podróżowało 5 osób, trzy z nich po zderzeniu były zakleszczone w pojeździe. Drugim autem podróżowały dwie osób.

W wypadku na DK 25 poszkodowanych zostało siedem osób, w tym trzy ciężko - zostały one przetransportowane do szpitala w Bydgoszczy. Pozostałe cztery osoby trafiły do szpitala w Chojnicach.

Droga krajowa była przez kilka godzin zablokowana.