Poważny wypadek na trasie Bydgoszcz - Toruń. Pomocy ofiarom udzielał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (OPRAC.PA)

Wypadek w miejscowości Przyłubie w powiecie bydgoskim. Trzy osoby trafiły do szpitala. Droga długo była zablokowana. Nadesłane/OSP Solec Kujawski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W zdarzeniu, do którego doszło w piątek 14 października przed godz. 14 w miejscowości Przyłubie w gminie Solec Kujawski w powiecie bydgoskim, brały udział dwa auta: osobowa kia oraz ciężarówka. Do szpitala trafiły trzy osoby. Jedną z rannych do lecznicy zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na Drodze Krajowej nr 10 w okolicy wypadku ruch odbywa się wahadłowo. W pierwszej fazie akcji ratowniczej pomocy udzielał szef BBN, płk Jacek Siewiera który podróżował tą drogą z kolumną prezydencką Andrzeja Dudy do Torunia.